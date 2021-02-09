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10:27

Родственники убитых в ЦАР журналистов раскритиковали Пригожина за идею возвести им памятник

фото ЗакС политика Родственники убитых в ЦАР журналистов раскритиковали Пригожина за идею возвести им памятник

Родные и близкие российских журналистов Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, застреленных в 2018 году в Центральноафриканской республике, обратились к Владимиру Путину, руководителю ЦАР Форстен-Арканжу Туадеру и главе СК Александру Бастрыкину, протестуя против установки на территории государства памятника в память об убитых, делится "Дождь". Ранее с данной инициативой выступил предприниматель Евгений Пригожин, пообещавший взять на себя все расходы по монтажу монумента.

"Со дня убийства прошло два с половиной года. Преступление не раскрыто, преступники не арестованы и не понесли наказания. До тех пор, пока убийцы не осуждены, памятник на этом месте будет памятником убийству, убийцам и самому Пригожину", - негодуют авторы обращения.

Родственники убитых выражают опасение, что правоохранители обеих стран могут сознательно затягивать процесс установления личностей всех причастных к преступлению.

"У нас имеются обоснованные опасения, что следователи обеих стран не решаются расследовать преступление, возможные фигуранты которого прячутся за спины политиков. Именно этим обстоятельством мы объясняем медлительное и малорезультативное расследование преступления и в России, и в ЦАР и отсутствие какого-либо сотрудничества по делу со следователями Германии", - поделились мнением близкие журналистов.

В то же время родственники не теряют надежду на доскональное и скрупулезное расследование обстоятельств преступления и допуск до них компетентных правоохранителей.

Сам факт возведения монумента на месте убийства они характеризуют как "намеренное уничтожение следов преступления".

Джемаль, Расторгуев и Радченко были застрелены в ЦАР в конце июля 2018 года. Они планировали снять фильм о ЧВК Вагнера, деятельность которой считают связанной со структурами Пригожина.


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