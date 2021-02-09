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10:54

"Сделаем всё гораздо хитрее": Волков анонсировал протестную акцию 14 февраля в новом формате

фото ЗакС политика "Сделаем всё гораздо хитрее": Волков анонсировал протестную акцию 14 февраля в новом формате

В разговоре с "МБХ медиа" руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков известил о намерении оппозиции провести следующую протестную акцию в поддержку политика 14 февраля, которая должна пройти в некоем новом формате.

"Следующая акция пройдет 14 февраля. Мы сегодня-завтра расскажем о её формате. Просто это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем всё гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить", – поделился планами Волков.

У себя в Telegram-канале Волков поведал о сути будущего мероприятия:

"Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20.00, сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте".

Ранее, напомним, "навальнисты" отказались от идеи новых протестных митингов, заявив о намерении сконцентрироваться на подготовке к грядущим выборам в Государственную думу, которые должны пройти осенью текущего года.

Следует отметить, что суды по прошедшим демонстрациям, в ходе которых были задержаны тысячи людей, до сих пор не завершены.

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