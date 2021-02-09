"Объединенные демократы" в марте проведут всероссийский форум мундепов

Платформа "Объединенные демократы", занимавшаяся продвижением оппозиционных кандидатов на выборах в нескольких регионах России, намерена провести Федеральный форум муниципальных депутатов. Мероприятие планируется в Москве 13-14 марта.

На YouTube-канале одного из координаторов платформы, исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова появился видеоролик о форуме. В нем политик говорит, что ожидается участие более 150 общественных деятелей из разных регионов страны. В частности, о намерении посетить мероприятие уже заявили депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина.

Напомним, Галямина еще в конце 2020 года озвучила идею провести Земский съезд муниципалов из различных регионов России.

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