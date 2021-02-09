Столичному муниципалу Барановскому предъявили обвинение по "санитарному делу"

Муниципальному депутату района Северное Измайлово Дмитрию Барановскому официально предъявили обвинение в рамках "санитарного дела" по ч. 4 ст. 33 УК (Подстрекательство) и ч. 1 ст. 236 УК (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уведомил "МБХ медиа" его адвокат Алексей Васильев.

"Вчера с меня эту подписку [о неразглашении] взяли, поэтому только про статью сказать и могу. Сейчас он под домашним арестом до 23 марта, вот такая ситуация", – отчитался защитник мундепа.

Ранее "Мемориал" признал десятерых обвиняемых по "санитарному делу" узниками совести.

В разбирательстве участвуют активистка "Pussy Riot" Мария Алёхина, муниципалы Люся Штейн, Константин Янкаускас и Дмитрий Барановский, политики Любовь Соболь и Николай Ляскин, а также глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов, пресс‑секретарь политика Кира Ярмыш и его брат Олег Навальный.

Дело по ст. 236 УК РФ возбудили после акции протеста в Москве 23 января. Следствие полагает, что митинги могли спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом.