Главу местной администрации ищут в МО "Морские ворота"

Муниципальный совет МО "Морские ворота" в начале февраля объявил конкурс на должность главы местной администрации, соответствующее решение опубликовано в газете "Муниципальный вестник".

Кандидаты могут подавать свои заявки в рабочие дни до 24 февраля. Их принимают с 10:00 до 17:00 по адресу местной администрации: Канонерский остров, дом 8, литер А.

Конкурс намечен на 25 февраля. Он начнется в 12:00.

Отметим, с начала действующего муниципального созыва у местной администрации МО "Морские ворота" не было постоянного главы. Его обязанности исполнял Владимир Константинов, в прошлом созыве работавший заместителем главы МА.