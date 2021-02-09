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12:25

Верховный суд ликвидировал партию "Оплот России"

фото ЗакС политика Верховный суд ликвидировал партию "Оплот России"

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России ("Оплот России"), передает ТАСС.

Пока это решение суда не вступило в силу, у партии еще есть возможность обжаловать его в апелляционной инстанции.

"Оплот России" не участвовала в выборах с момента регистрации в 2012 году. По закону, партия должна выполнить одно из условий: ее кандидаты должны быть выдвинуты и зарегистрированы либо на выборах президента или Госдумы, либо на выборах губернаторов как минимум в 10% регионов, либо на выборах не менее чем 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем половины субъектов.

В уставе "Оплота России" было прописано, что она опиралась на традиционные ценности: равенство, семью, патриотизм, сострадание, духовность и гражданственность. Она выступала за создание новых рабочих мест для россиян и за активное вовлечение людей с ограниченной трудоспособностью в трудовую деятельность.

Ранее в 2020 году Верховный суд ликвидировал по той же причине партию "Народ против коррупции", которую возглавлял двоюродный племянник президента Роман Путин. После этого он возглавил другую партию – "Россия без коррупции".

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