Зюганов грозится "поднять всю страну" из-за давления на коммуниста Бондаренко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на заседании Госдумы, вступился за партийного коллегу из Саратова Никoлая Бондаренко, пообещав устроить массовые протесты коммунистов по всей стране - в случае, если давление на депутата не прекратится.

"Я позвонил официальной власти ["Единой России"] и сказал: или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну. Мы не допустим расправы над своим талантливым депутатом", - цитирует воззвание Зюганова ИА REGNUM.

Глава коммунистической фракции негодует, что "суд впаял 20 тысяч за то, что он [Бондаренко] стоял не там и не тех снимал".

Накануне, напомним, саратовского депутата оштрафовали на 20 тысяч рублей по протестной статье 20.2 КоАП за участие в локальной акции протеста 31 января.