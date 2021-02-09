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13:43

Znak: Реготделения ЕР получили методички о том, как правильно хвалить Путина в соцсетях

фото ЗакС политика Znak: Реготделения ЕР получили методички о том, как правильно хвалить Путина в соцсетях

В региональные отделения "Единой России" поступили методички, рассказывающие о том, как следует писать о Владимире Путине на просторах социальных сетей, информирует Znak.com, ссылаясь на приближенный к партии власти источник.

В учебном пособии имеются, к примеру, следующие инструкции-предписания: в партийный Instagram отделений ЕР в том или ином субъекте РФ следует опубликовать ролик о том, как молодые люди размахивают руками с российским флагом под песню "За тебя, Родина-мать" группы "Любэ". Заметку необходимо сопроводить словами, что "сейчас огромные ресурсы тратятся на то, чтобы облить нашу страну грязью и дискредитировать нашего Президента".

"Мы считаем долгом каждого настоящего патриота выразить свою поддержку Владимиру Владимировичу Путину и его курсу на построение сильной и великой России", - написано в методичке ЕР.

В другом указании говорится, что во "ВКонтакте" можно также распространить видео о 18-кратных победителях "Ралли Дакар" - команде "КАМАЗ-мастер". На кадрах участники гонки едут по ухабистому заснеженному полю, выводя на нём надпись "PUTIN TEAM". В титрах ролика звучит фраза: "Курс верный".

Кроме того, любые публикации ЕР, предписывается в методичке, должны быть сопровождены хэштегом #ПутинНашПрезидент или #ПУТИННАШПРЕЗИДЕНТ.

Добавим, недавно педагог из Волгограда на условиях анонимности сообщила порталу V1.ru, что её вместе с коллегами обманным образом сняли в ролике в поддержку Путина, несмотря на то, что заявленная цель участия в съемках - патриотический клип на песню "Любэ".

"Оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись сказать", - разочарована учительница.

Добавим, не минувших выходных в Архангельске прошла несанкционированная акция в поддержку Путина: в отличие от демонстраций в поддержку Алексея Навального силовики внимания к участникам собрания не проявляли никакого.

Ранее публично поддержать Путина под музыку выходили на своей территории сотрудники интернет-магазина "Сима-ленд" в Екатеринбурге. 

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