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14:10

Оштрафованного за митинги саратовского коммуниста Бондаренко хотят лишить мандата депутата

фото ЗакС политика Оштрафованного за митинги саратовского коммуниста Бондаренко хотят лишить мандата депутата

Депутат Саратовской областной думы от фракции КПРФ Николай Бондаренко может лишиться мандата из-за получения доходов с публикации рекламы на своем YouTube-канале. Об этом коммунист сообщил в разговоре с "Открытыми медиа".

Комиссия по доходам местной облдумы решила заявить на депутата в прокуратуру, которая постфактум проверки может возбудить в его отношении уголовное дело о якобы незаконных средства.

"Комиссия прошла максимально погано, её возглавляет первый зампред облдумы Алексей Антонов. Он же является автором заявления на меня в прокуратуру", - поделился с ОМ Бондаренко.

Коммунист полагает, что на него оказывается давление из-за того, что он намерен соперничать со спикером Госдумы, единороссом Вячеславом Володиным в саратовском одномандатном округе на грядущих осенних выборах в федеральный парламент.

Накануне, напомним, депутата оштрафовали на 20 тысяч рублей по протестной статье 20.2 КоАП за участие в локальной акции протеста 31 января.

Также сегодня в его поддержку с трибуны Госдумы выступил Геннадий Зюганов, пригрозивший "поднять всю страну", если на Бондаренко не прекратится давление.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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