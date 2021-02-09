Главы трех муниципалитетов Петербурга попросили ЗакС обсудить "успехи" программы реновации

Организовать обсуждение эффективности действующей в Петербурге программы реновации и ее будущего попросили руководителя комиссии по городскому хозяйству Заксобрания Петербурга Сергея Никешина ("Единая Россия"), сообщила ЗАКС.Ру глава МО "Гражданка" Елена Беляева.

Помимо нее, под обращением на имя единоросса подписались руководитель МО № 72 Павел Швец и глава МО "Автово" Геннадий Трусканов. Они просят Никешина включить в план работы комиссии депутатские слушания о программе реновации.

Среди вопросов, которые хотят затронуть муниципалы, - соответствие механизмов программы федеральному законодательству; проблемы, мешающие развитию реновации; правовое урегулирование вопросов благоустройства участков, переданных в аренду компании "СПб Реновация".

"Муниципальные образования лишены законной возможности в полной мере реализовать на территории кварталов реновации вопросы местного значения в части осуществления благоустройства территории муниципального образования, так как финансирование за счет средств местного бюджета работ на территории, не свободной от прав третьих лиц, будет являться их нецелевым использованием", - говорится в обращении.

Главы муниципалитетов подчеркивают, что инвестор также не поддерживал благоустройство арендованного имущества. В результате этого переданные кварталы пришли в неудовлетворительное состояния, утверждают авторы письма.

По словам Беляевой, каждый из трех подписавшихся глав "уже имеет багаж безуспешных попыток сдвинуть эту проблему с мертвой точки".

Напомним, закон о реновации в Петербурге был принят в 2008 году. В начале 2009 года был подписан договор с первым инвестором - компанией "Воин-В", а еще через год - со вторым - компанией "СПб Реновация", ставшей основным оператором программы. Сроки действия заключенных с ней договоров истекают 25 января 2029 года.

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