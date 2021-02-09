Этапированного в Москву координатора штаба Навального в Екатеринбурге арестовали на 15 суток

Столичный суд отправил координатора екатеринбургского штаба Алексея Навального Алексея Гресько под 15-суточный административный арест, оповещает "Открытая Россия" у себя в Telegram-канале.

Накануне сотрудники транспортной полиции пришли в штаб политика, где вручили Гресько повестку о приводе, в которой указано, что в производстве Солнцевского суда Москвы находится дело о неповиновении полицейскому (статья 19.3 КоАП), возбуждённое в его отношении. Так как он в инстанцию не явился сам, было решено этапировать его принудительно.

Некоторое время назад Гресько уже отбывал административный арест за организацию несанкционированного митинга в поддержку Навального. Тогда в спецприёмнике к нему пришли из транспортной полиции и вручили протокол о неповиновении силовикам 17 января во время ожидания прилёта Навального в столичном аэропорту Внуково.