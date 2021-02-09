Смольный готовит распоряжение о послаблениях для фуд-кортов в ТЦ

Экономический блок правительства Петербурга разрабатывает распоряжение, которое наконец позволит расположенным в торговых центрах города фуд-кортам вернуться к своей привычной деятельности и начать принимать гостей, оповестил вице-губернатор Евгений Елин. При это чиновник подчеркнул, что окончательное решение всё равно останется за Роспотребнадзором.

"Мы готовим такое распоряжение, и в ближайшее время оно может быть подписано", - заявил Елин в разговоре с "Петербургским дневником".

Напомним, что с 30 января на фоне смягчения COVID-ограничений городскому общепиту разрешили работать круглосуточно. Исключения составили только расположенные в торговых центрах фуд-корты – головная боль петербургских предпринимателей.

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