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15:08

Депутаты четырех фракций ЗакСа попросили провести слушания по закону о митингах

фото ЗакС политика Депутаты четырех фракций ЗакСа попросили провести слушания по закону о митингах

Семь оппозиционеров подписались под обращением на имя спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова с просьбой провести депутатские слушания по совершенствованию городского закона о митингах и его реализации. Свои автографы оставили представители фракций "Яблоко", КПРФ, Партия Роста и "Справедливая Россия"

Скан письма выложил в своем Telegram-канале главный инициатор обращения, "яблочник" Борис Вишневский.

По его словам, на слушания необходимо пригласить правозащитников, регионального уполномоченного по правам человека, чиновников Смольного, представителей МВД и прокуратуры.

- Конечно, при нынешнем раскладе в ЗакСе я не очень много иллюзий пытаю относительно внесения нужных изменений в законодательство, но, тем не менее, очень важно это обсудить и показать, что нужно делать, - прокомментировал ЗАКС.Ру Вишневский.

Напомним, депутатские слушания по изменению закона о митингах проходили в Заксобрании несколько раз. Так, в октябре 2017 году их провели после всероссийской акции за допуск Алексея Навального на президентские выборы. На слушания, состоявшиеся на базе комитета по законодательству, пригласили петербургского омбудсмена Александра Шишлова, правозащитников и представителей комитета по вопросам законности Смольного. 

Обсуждение запомнилось тем, что его покинул режиссер Александр Сокуров. Он возмутился тем, что председатель парламентского комитета, единоросс Денис Четырбок прервал его выступление, сославшись на регламент.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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