Госдума одобрила повышение штрафов за неповиновение требованиям полицейских

Госдума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий повышение штрафов по статье КоАП о неповиновении требованиям полицейских, передает ТАСС.

В случае полного принятия законопроекта, штраф за нарушение ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям представителей власти) вырастет с нынешних 500 – 1 тысяча рублей до 2 – 4 тысяч, также предусматривается арест до 15 суток. Вводится новый вид наказания – обязательные работы на срок до 120 часов.

Повторное нарушение этой статьи, совершенное организатором или участником акции протеста, в будущем может обернуться для граждан штрафом в 10 – 20 тысяч рублей, арестом на срок до 30 суток или обязательными работами на срок 100 – 200 часов. Для должностных лиц штраф может составить 20 – 40 тысяч рублей, для юрлиц – 70 – 200 тысяч. Пока наказание по этой статье предусматривает штраф в 5 тысяч рублей для граждан.