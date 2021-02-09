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15:21

Госдума одобрила повышение штрафов за неповиновение требованиям полицейских

фото ЗакС политика Госдума одобрила повышение штрафов за неповиновение требованиям полицейских

Госдума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий повышение штрафов по статье КоАП о неповиновении требованиям полицейских, передает ТАСС.

В случае полного принятия законопроекта, штраф за нарушение ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям представителей власти) вырастет с нынешних 500 – 1 тысяча рублей до 2 – 4 тысяч, также предусматривается арест до 15 суток. Вводится новый вид наказания – обязательные работы на срок до 120 часов.

Повторное нарушение этой статьи, совершенное организатором или участником акции протеста, в будущем может обернуться для граждан штрафом в 10 – 20 тысяч рублей, арестом на срок до 30 суток или обязательными работами на срок 100 – 200 часов. Для должностных лиц штраф может составить 20 – 40 тысяч рублей, для юрлиц – 70 – 200 тысяч. Пока наказание по этой статье предусматривает штраф в 5 тысяч рублей для граждан.

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