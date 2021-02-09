В Москве задержан мужчина, напавший на полицейского во время протестов 23 января

Управление Следственного комитета по Москве объявило о задержании подозреваемого в применении силы к полицейскому на акции протеста 23 января в столице.

По версии следствия, мужчина 1992 года рождения на митинге вблизи Страстного бульвара несколько раз ударил сотрудника полиции кулаком в голову и в туловище. Его искали следователи СК совместно с сотрудниками московского МВД. Мужчине уже предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), СК просит отправить его под арест.

23 января в ряде городов России прошли несогласованные протесты в поддержку Алексея Навального, вместе с акциями 31 января они стали крупнейшими за последние годы. В общей сложности по стране в эти два дня задержали не менее 12 тысяч человек, по данным правозащитников.

В Москве после протестов 23 января возбудили не менее 15 дел по статьям УК РФ: 267 (перекрытие дорог), 213 (хулиганство), 167 (умышленное повреждение имущества), 318 (применение насилия в отношении представителей власти) и 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований).