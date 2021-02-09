18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:25

Петербургский МИД высылает сотрудников дипмиссий Швеции и Польши за участие в протесте

фото ЗакС политика Петербургский МИД высылает сотрудников дипмиссий Швеции и Польши за участие в протесте

Представительство МИД РФ в Петербурге приняло решение объявить персонами нон грата сотрудников дипведомств Польши и Швеции ввиду их участия в нелегитимном протесте в поддержку Алексея Навального, прошедшем 23 января, уведомил 78.ru работник регионального отделения министерства Владимир Запевалов.

"Иностранных дипломатов зафиксировали на улицах города во время несанкционированных акций. Можно по-разному интерпретировать свою прогулку по Петербургу, но мы напоминаем, что это была не простая прогулка, а для фиксации событий", - указал Запевалов.

Любой дипломат должен действовать в "чужой" стране согласно её законам, поэтому действия сотрудников вышеобозначенных посольств не соответствуют их дипломатическому статусу, в связи с чем они должны в ближайшее время покинуть Россию.

Посольство Швеции отзывалось о появлении своего дипломата на митинге следующим образом: "Министерство иностранных дел Швеции категорически опровергает утверждения о том, что шведский дипломат принимал участие в демонстрациях. Шведский дипломат наблюдал за демонстрацией в Санкт-Петербурге, что является стандартной дипломатической процедурой".

Накануне, напомним, стало известно, что Россия приняла решение выслать дипломатов Германии, Польши и Швеции за их повышенный интерес к протестой активности.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:55 Штаб Навального требует привлечь к "санитарной" ответственности участников флешмоба "Путин - наш президент!"

15:57 В Москве задержан мужчина, напавший на полицейского во время протестов 23 января

15:21 Госдума одобрила повышение штрафов за неповиновение требованиям полицейских

15:08 Депутаты четырех фракций ЗакСа попросили провести слушания по закону о митингах

14:43 Этапированного в Москву координатора штаба Навального в Екатеринбурге арестовали на 15 суток

14:42 Горсуд Петербурга отменил арест участника митинга 31 января, к которому не пустили адвоката

14:21 Мосгорсуд оставил Киру Ярмыш под домашним арестом по "санитарному делу"

14:10 Оштрафованного за митинги саратовского коммуниста Бондаренко хотят лишить мандата депутата

13:04 "В кошки-мышки играть не будем": Песков — об анонсе флешмоба в поддержку Навального с фонариками

12:30 Зюганов грозится "поднять всю страну" из-за давления на коммуниста Бондаренко


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:55 Штаб Навального требует привлечь к "санитарной" ответственности участников флешмоба "Путин - наш президент!"

16:25 Петербургский МИД высылает сотрудников дипмиссий Швеции и Польши за участие в протесте

15:57 В Москве задержан мужчина, напавший на полицейского во время протестов 23 января

15:31 Лидера профсоюза "Курьер" арестовали за репост приглашения на суд по делу Мифтахова

15:25 Концепцию музея-заповедника на Охтинском мысе передали в Минкульт

15:21 Госдума одобрила повышение штрафов за неповиновение требованиям полицейских

15:08 Депутаты четырех фракций ЗакСа попросили провести слушания по закону о митингах

15:05 Смольный готовит распоряжение о послаблениях для фуд-кортов в ТЦ

14:43 Этапированного в Москву координатора штаба Навального в Екатеринбурге арестовали на 15 суток

14:42 Горсуд Петербурга отменил арест участника митинга 31 января, к которому не пустили адвоката

14:21 Мосгорсуд оставил Киру Ярмыш под домашним арестом по "санитарному делу"

14:10 Оштрафованного за митинги саратовского коммуниста Бондаренко хотят лишить мандата депутата

14:09 Муниципал: Главы трех муниципалитетов Петербурга попросили ЗакС обсудить "успехи" программы реновации

13:43 Znak: Реготделения ЕР получили методички о том, как правильно хвалить Путина в соцсетях

13:41 Вандалы разрисовали сфинксов на Египетском мосту черными "слезами"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru