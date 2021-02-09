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17:16

Госдума одобрила введение штрафов за нарушение закона о "суверенном рунете"

фото ЗакС политика Госдума одобрила введение штрафов за нарушение закона о "суверенном рунете"

Госдума во втором чтении приняла законопроект о штрафах за нарушение закона об устойчивой работе российского сегмента интернета, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В случае полного утверждения законопроекта нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи технических средств противодействия угрозам устойчивости рунета будет караться штрафами в 15-30 тысяч для должностных лиц, 30-50 тысяч – для индивидуальных предпринимателей, 300-500 тысяч – для юрлиц. За повторное нарушение будут грозить штрафы в два раза выше этих величин.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским.

Закон об устойчивом рунете вступил в силу в 2019 году. Согласно ему, маршрутизация трафика должна быть перестроена так, чтобы сократить объем передаваемых за рубеж данных. По официальной версии, это необходимо, чтобы российский интернет бесперебойно функционировал даже при невозможности подключиться к зарубежным корневым серверам. Еще на стадии внесения в Госдуму инициатива вызвала дискуссию о государственном регулировании интернета в России.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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