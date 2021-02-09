ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Дениса Михайлова на 7-миллионный штраф за вытоптанные газоны

Бывший координатор Штаба Навального в Петербурге, основатель студенческого профсоюза "Преобразование" Денис Михайлов оповестил подписчиков в Twitter о том, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал его жалобу на штраф в размере 7 млн рублей за вытоптанный на протестной акции 2018 года в Петербурге газон. Юридический процесс сопровождает адвокат Александр Передрук.

Жалоба касается решения российской судебной инстанции, вынесенного в 2018 году, о необходимости привлечения Михайлова и активиста "Весны" Богдана Литвина к гражданско-правовой ответственности по иску прокуратуры за порчу зеленых насаждений на протестной акции "Он нам не царь", которую оценили в 7,3 млн рублей.

Тогда надзорные ведомства установили, что с Михайлов и Литвин, будучи организаторами несанкционированного мероприятия, не смогли сообщить о правонарушениях полицейским или остановить толпу, когда та топтала кусты и траву в Александровском саду и саду у Зимнего дворца.

Жалобу активисты подали в августе 2020 года. По их мнению, российский суд нарушил их право на справедливое судебное разбирательство и право на свободу мирных собраний.

К слову, обращение Литвина было зарегистрировано в ЕСПЧ в ноябре 2020 года.