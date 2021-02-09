Мундеп МО "Смольнинское" спросила Беглова о введении Дня сотрудника ФСИН за счет бюджета Петербурга

Депутат МО "Смольнинское" Диана Серая направила губернатору Петербурга Александру Беглову запрос с просьбой обосновать идею введения Дня сотрудника ФСИН за счет городского бюджета.

В обращении Серая задалась вопросом, корректно ли вводить подобный праздник в свете крупных акций протеста 23 и 31 января. По ее мнению, инициатива "не находит достаточного понимания среди жителей города". Мундеп напомнила, что уже более десяти лет в России отмечается федеральный праздник работников ФСИН (12 марта), проведение которого финансируется за счет бюджета России.

Серая просит Беглова разъяснить "обоснованность и корректность" законопроекта о петербургском Дне сотрудника ФСИН в свете последних акций, обосновать планируемые траты бюджета Петербурга на него, поскольку возникает "ситуация фактического дублирования" уже существующего праздника. Также мундеп просит указать, что послужило обоснованием для введения новой даты и рассмотреть возможность внесения в перечень городских праздников "мероприятия иной направленности": например, "Дня русской культуры".

Напомним, ранее комиссия ЗакСа рекомендовала одобрить инициативу Беглова о праздновании Дня сотрудника ФСИН 12 марта за счет бюджета Петербурга.

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