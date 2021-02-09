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18:23

Митянина: В отношении задержанных на январских протестах подростков составлено более 30 дел

фото ЗакС политика Митянина: В отношении задержанных на январских протестах подростков составлено более 30 дел

Петербургский уполномоченный по правам ребёнка Анна Митянина отчиталась, что, по имеющейся у неё информации, правоохранители составили не менее 30 административных протоколов в отношении несовершеннолетних, принимавших участие в январских протестах в поддержку Алексея Навального.

Подростки, по её словам, получили штрафы, а их родителям вынесли предупреждения.

Самыми "взрослыми" на несанкционированных акциях являлись дети 16-17 лет, отметила Митянина, однако на мероприятиях были замечены также ребята в возрасте 9, 11, 12 лет.

"Рекомендовано и повышенное внимание со стороны образовательного учреждения по подростку, который имеет уже такую санкцию - административное наказание. Предлагается весь спектр подростково-молодежных кружков, который есть в районе бесплатно", – цитирует Митянину ТАСС.

Отметим, резонансным стало попадание 11-летней девочки в отдел полиции в ходе протестной демонстрации 23 января. Сама она сказала, что просто гуляла по городу, что не помешало правоохранителям вынести её матери предупреждение.

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