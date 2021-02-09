РКН запустил приложение для жалоб на запрещенный контент в интернете

Роскомнадзор на своем сайте заявил о запуске бета-тестирования мобильного приложения, предназначенного для подачи жалоб на запрещенную информацию в интернете.

В этом приложении пользователи смогут подавать жалобу на вредный контент, отслеживать этапы рассмотрения жалобы, проверять, ограничен ли доступ к ресурсу. В РКН считают, что это повысит "оперативность удаления из Сети запрещенной информации" и сократит "риски блокировки за неудаление материалов".

Приложение призвано дополнить канал обратной связи РКН. По словам представителей регулятора, с 2012 года они получили более 2,7 млн сообщений об "информации в интернете, нарушающей российское законодательство".

Скачать приложение можно в Google Play и App Store. Для авторизации потребуется аккаунт на портале госуслуг, дополнительная регистрация не нужна.