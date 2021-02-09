Петербуржцев приглашают сдать кровь в честь Дня святого Валентина

"Фонд доноров" приглашает петербуржцев принять участие в донорской акции "Поделись кровью - поделись любовью", приуроченной ко Дню святого Валентина.
12 февраля желающих сдать кровь ждут в 12 отделениях переливания. Также в рамках акции будет возможность внести свои данные в регистр потенциальных костного мозга в донорском отделе Городской больницы №15.
Это четвертая подобная акция. Организаторы обещают на пунктах переливания праздничную атмосферу, а в Центре крови Ленобласти – валентинки в благодарность донорам.
Перечень пунктов приемов доноров доступен по ссылке.
Донором может стать любой совершеннолетний дееспособный гражданин России весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний к донации. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Полный список рекомендаций по подготовке доступен по ссылке.