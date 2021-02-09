В Петербурге откроют еще 28 пунктов для вакцинации от COVID-19

Смольный заключил с министерством здравоохранения России дополнительное соглашение об открытии еще 28 пунктов вакцинации от коронавируса, сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

По словам Эргашева, 17 пунктов откроют на базе городских медучреждений, 4 – федеральных и 7 – частных. К этому моменту в Петербурге уже работают 108 прививочных пунктов.

По данным Смольного, за весь период в Петербурге от коронавируса привились 117,5 тысяч человек, из которых 24,3 тысячи прошли полный цикл вакцинации из двух прививок. Петербурге получил 218 642 комплекта вакцины, в поликлиниках доступны 83,7 тысячи доз препарата.

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