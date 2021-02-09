Оксана Дмитриева передала в Роспотребнадзор жалобы на ряд баров в Центральном районе

Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева направила в Роспотребнадзор запрос с требованием провести внеплановые проверки в барах Центрального района по жалобам местных жителей и приостановить их деятельность, пишет The Village.

В запросе Дмитриевой упоминаются более сотни заведений, в том числе – бары на улицах Рубинштейна, Думской, набережной Фонтанки, улицы Жуковского и другие. Депутат пояснила, что в основном жалобы жильцов на заведения связаны с нарушениями Жилищного кодекса, общественного порядка и законодательства.

"Допускаю, в списке могут быть и ответственные предприниматели. Но список составлен по многочисленным жалобам жильцов. И я уверена, что коллективные обращения — основание для проверки", - сказала Дмитриева.

По ее мнению, следует разработать "жесткие и четкие регламенты" расположения баров и ресторанов в многоквартирных домах.

"В Петербурге есть места, которые идеально подходят для ночных заведений — например, Апраксин двор, пока не подобрана функция этой большой территории. Это вполне может быть такой "богемный квартал" или "барный кластер", он идеально расположен вдали от жилых зданий и при этом в центре. Это не значит, что все бары и рестораны должны быть только там, но те, которые хотят в работать в любое время дня и ночи, вполне могут располагаться в подобных зонах", - считает Дмитриева.

Напомним, ранее в Петербурге было решено разрешить работу баров площадью не менее 20 кв. м. в многоквартирных домах и 50 кв.м. – в "хрущевках" и "панельках" 1970-1980 годов постройки с 2022 года. Идею запретить продажу алкоголя в заведениях площадью менее 50 кв. м. выдвинул депутат ЗакСа Денис Четырбок. Владельцы минибаров, попавших под новые правила, выступали против законопроекта, поскольку из-за нововведений под угрозой закрытия оказалась значительная часть заведений.

Уже через неделю после подписания закона губернатор Александр Беглов назвал его "поспешным", заявив, что бары Петербурга – это "городская фишка", а закон нужно доработать. Тогда же появилась идея установить ограничение в 20 кв. м. для баров, расположенных в исторических районах города.

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