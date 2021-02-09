18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:55

Оксана Дмитриева передала в Роспотребнадзор жалобы на ряд баров в Центральном районе

фото ЗакС политика Оксана Дмитриева передала в Роспотребнадзор жалобы на ряд баров в Центральном районе

Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева направила в Роспотребнадзор запрос с требованием провести внеплановые проверки в барах Центрального района по жалобам местных жителей и приостановить их деятельность, пишет The Village.

В запросе Дмитриевой упоминаются более сотни заведений, в том числе – бары на улицах Рубинштейна, Думской, набережной Фонтанки, улицы Жуковского и другие. Депутат пояснила, что в основном жалобы жильцов на заведения связаны с нарушениями Жилищного кодекса, общественного порядка и законодательства.

"Допускаю, в списке могут быть и ответственные предприниматели. Но список составлен по многочисленным жалобам жильцов. И я уверена, что коллективные обращения — основание для проверки", - сказала Дмитриева.

По ее мнению, следует разработать "жесткие и четкие регламенты" расположения баров и ресторанов в многоквартирных домах.

"В Петербурге есть места, которые идеально подходят для ночных заведений — например, Апраксин двор, пока не подобрана функция этой большой территории. Это вполне может быть такой "богемный квартал" или "барный кластер", он идеально расположен вдали от жилых зданий и при этом в центре. Это не значит, что все бары и рестораны должны быть только там, но те, которые хотят в работать в любое время дня и ночи, вполне могут располагаться в подобных зонах", - считает Дмитриева.

Напомним, ранее в Петербурге было решено разрешить работу баров площадью не менее 20 кв. м. в многоквартирных домах и 50 кв.м. – в "хрущевках" и "панельках" 1970-1980 годов постройки с 2022 года. Идею запретить продажу алкоголя в заведениях площадью менее 50 кв. м. выдвинул депутат ЗакСа Денис Четырбок. Владельцы минибаров, попавших под новые правила, выступали против законопроекта, поскольку из-за нововведений под угрозой закрытия оказалась значительная часть заведений.

Уже через неделю после подписания закона губернатор Александр Беглов назвал его "поспешным", заявив, что бары Петербурга – это "городская фишка", а закон нужно доработать. Тогда же появилась идея установить ограничение в 20 кв. м. для баров, расположенных в исторических районах города.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 Муниципал: Депутат МО "Народный" Горохов оштрафован за участие в акции протеста 31 января

20:28 "Яблоко" призвало прокурора Петербурга опротестовать штраф слабослышащему мужчине за "лозунги"

19:55 Оксана Дмитриева передала в Роспотребнадзор жалобы на ряд баров в Центральном районе

19:23 В Петербурге откроют еще 28 пунктов для вакцинации от COVID-19

18:58 Петербуржцев приглашают сдать кровь в честь Дня святого Валентина

18:48 Смольный выселяет ресторан с улицы Зодчего Росси

18:33 РКН запустил приложение для жалоб на запрещенный контент в интернете

18:23 Митянина: В отношении задержанных на январских протестах подростков составлено более 30 дел

17:44 Муниципал: Мундеп МО "Смольнинское" спросила Беглова о введении Дня сотрудника ФСИН за счет бюджета Петербурга

17:41 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Дениса Михайлова на 7-миллионный штраф за вытоптанные газоны

17:16 Госдума одобрила введение штрафов за нарушение закона о "суверенном рунете"

16:55 Штаб Навального требует привлечь к "санитарной" ответственности участников флешмоба "Путин - наш президент!"

16:25 Петербургский МИД высылает сотрудников дипмиссий Швеции и Польши за участие в протесте

15:57 В Москве задержан мужчина, напавший на полицейского во время протестов 23 января

15:31 Лидера профсоюза "Курьер" арестовали за репост приглашения на суд по делу Мифтахова

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru