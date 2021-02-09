"Яблоко" призвало прокурора Петербурга опротестовать штраф слабослышащему мужчине за "лозунги"

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой опротестовать решение суда о штрафе слабослышащему Евгению Агафонову якобы за скандирование лозунгов во время митинга 31 января, сообщили в "Яблоке".

Рыбаков считает, что Агафонова привлекли к ответственности "буквально ни за что". По информации партии, на сайте Красносельского суда последнее изменение в статус дела Агафонова было внесено за день до фактического заседания. Рыбаков требует от прокурора наказать виновных правоохранителей "в нарушении процессуальных прав и унижения человеческого достоинства Евгения Агафонова".

Напомним, суд оштрафовал Агафонова, слабослышащего инвалида III группы, на пять тысяч рублей - за якобы скандирование лозунгов на акции протеста 31 января. Несмотря на инвалидность и проблемы с речью, его продержали в полиции 9 часов и не предоставили переводчика.

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