Депутат МО "Народный" Горохов оштрафован за участие в акции протеста 31 января

Колпинский суд Петербурга оштрафовал депутата МО "Народный" Дмитрия Горохова на 10 тысяч рублей за участие в акции протеста в поддержу Алексея Навального, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На Горохова был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП. По версии суда, он 31 января принял участие в "массовом одновременном пребывания граждан в общественном месте" в нарушение "санитарных норм и правил".

Сам Горохов на заседании суда пояснил, что он не поддерживает Навального, но считает его задержание незаконным, поэтому и вышел на митинг. Он рассказал судье про статью Григория Явлинского "Без путинизма и популизма", признал вину и попросил назначить наказание в виде минимального штрафа.

Отметим, в мае 2020 года Дмитрий Горохов в декларации о доходах указал, что его несовершеннолетнему ребенку принадлежит игрушечный паровозик "Томас" в качестве транспортного средства, а также его "заработок" в 100 рублей.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.

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