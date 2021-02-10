Петербургские единороссы отказались даже обсуждать вопрос о повышении пенсий ветеранам

Законодательное собрание Петербурга отказалось включать в повестку заседания 10 февраля вопрос об увеличении ежемесячных выплат участникам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей.

Проект соответствующего федерального закона с голоса внес беспартийный депутат Максим Резник.

- Участников войны, как вы знаете, все меньше. Уже не больше 75 тысяч человек на всю страну, - заявил депутат.

Под проектом также подписались все представители фракций КПРФ и "Яблоко". Резник предложил провести поименное голосование по вопросу включения инициативы в повестку заседания, однако единороссы отказались.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.