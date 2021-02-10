ЗакС Петербурга не захотел рассматривать инициативу о смягчении выборного законодательства

Большинство депутатов Заксобрания Петербурга высказались против обсуждения на пленарном заседании 10 февраля поправок фракции "Справедливая Россия" в федеральное законодательство о выборах.

Эсеры предложили отменить запрет на участие в выборах осужденным по "дадинской" ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Кроме того, они выступили за возврат к прежнему уровню допустимого уровня брака в подписях избирателей, которые вынуждены собирать представители малых партий и самовыдвиженцы. С 2020 года этот порог составляет 5%. Эсеры предложили повысить его до 10%, как было ранее.

Кроме того, большинство депутатов ЗакСа не захотели включать в повестку инициативу Партии Роста о возврате к прежнему возрасту выхода на пенсию: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Сергей Еремеев