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10:23

Леонида Волкова объявили в международный розыск

фото ЗакС политика Леонида Волкова объявили в международный розыск

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков объявлен в международный розыск, передает "Интерфакс".

По словам представителей суда, следствие ходатайствует о заочном аресте Волкова. Последний уже долгое время проживает за границей.

В конце января СК заочно предъявил Волкову обвинение в нарушении ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия) из-за призывов к несогласованным акциям протеста. По версии следствия, призывы к подросткам он разместил на YouTube 21 января.

5 февраля силовики пришли с обысками к матери Волкова в Екатеринбурге. Сам Волков, по словам его матери, не живет там уже более 20 лет. При этом в постановлении об обыске было указано, что дело связано с нарушением ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

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