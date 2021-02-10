ЗакС Петербурга не стал смягчать условия для расселения коммуналок

Заксобрание Петербурга 10 февраля приняло во втором чтении пакет поправок в городские законы, регулирующие порядок расселения коммунальных квартир.

Ко второму чтению свои предложения внесли фракции "Справедливая Россия" и Партия Роста. Все они были отклонены.

В частности, Партия Роста предложила изменить размер учётной нормы для жителей коммуналок.

– Я сделала расчёт: полное расселение коммуналок стоило бы государству 1,5 трлн рублей. Бюджет Петербурга составляет 700 млрд. Для того, чтобы расселить всех сразу, город не должен не есть, не пить и не лечить два года. Рынок тоже не может в полной мере расселить коммуналки. Поэтому нужно субсидировать расселение государством. Хотя бы в размере 10%. Граждане, встающие на учёт как нуждающиеся, должны получать не 15, а 20 метров жилой площади на человека, – сказала Дмитриева.

"Справедливая Россия", помимо прочего, предложила для ускорения расселения уменьшить выкупную стоимость последних комнат в коммуналках до десятой части от их рыночной стоимости. В редакции законопроекта, принятой в первом чтении, предлагалось установить такую стоимость в размере трети от рыночной.

Также, согласно принятому за основу документу, нельзя будет одновременно участвовать в программе "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" и состоять на учете согласно закону "О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан". Соответствующее право оставят только за ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами и многодетными семьями.

Кроме того, если раньше на учет нуждающихся в жилых помещениях мог встать любой гражданин, проживающий в Петербурге не менее 10 лет и являющийся собственником или нанимателем комнаты в коммунальной квартире, то теперь такой гражданин должен будет доказать, что он малоимущий.

Сергей Еремеев