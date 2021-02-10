На Выборгском шоссе горит крупный склад

На окраине Петербурга, на Выборгском шоссе загорелось складское здание, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Пожар покрыл площадь 1,5 тысяч кв. метров.

"Размеры здания - 15 на 100 м, высотой 8 м, [здание] горит по всей площади. Есть угроза распространения [огня] на соседнее административное здание", - рассказали в экстренной службе.

Специалисты в настоящее время предотвращают попадание огня на другие дома. Пожар получил вторую категорию сложности. О жертвах и и пострадавших гражданах пока ничего не говорится.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу