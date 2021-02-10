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11:43

Для экс-губернатора Хабаровского края Ишаева запросили семь лет колонии по делу о растрате

фото ЗакС политика Для экс-губернатора Хабаровского края Ишаева запросили семь лет колонии по делу о растрате

Прокуратура запросила для бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате бюджетных денег, семь лет колонии общего режима, пишет "Интерфакс".

С весны 2019 года находящийся под арестом, он первоначально проходил по делу о мошенничестве, но статью переквалифицировали. Вскоре после избрания ему меры пресечения бывший чиновник выплатил государству 5,7 млн рублей, вместе с тем не признав своей вины.

Следствие считает, что своими действиями на посту вице-президента "Роснефти" с 2014 по 2017 годы он нанес ущерб госкомпании, заключая договоры об аренде помещений по завышенной цене. "Коммерсант" указывает, что в ходе судебного процесса сумму ущерба определили в 20 млн рублей. Оглашение приговора назначили на 16 февраля.

Ишаев возглавлял администрацию Хабаровского края с 1996 по 2009 годы, после чего стал президентским полпредом по Дальневосточному федеральному округу.

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