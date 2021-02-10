18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:57

"Радио Свобода" оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие маркировок СМИ-иноагента

фото ЗакС политика "Радио Свобода" оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие маркировок СМИ-иноагента

ООО "Радио свободная Европа / Радио свобода"* и его гендиректор оштрафованы в общей сумме на 11 млн рублей за нарушение законодательства о СМИ-иноагентах, передает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

По словам представителей РКН, всего на организацию и ее гендиректора как должностное лицо составлены 166 протоколов по ст. 19.34.1 КоАП (нарушение закона об иноагентах) за отсутствие маркировки СМИ-иноагента в материалах. Мировой суд пока рассмотрел 40 дел.

Ранее стало известно, что "Радио Свобода" оштрафовано всего на 3,3 млн рублей. Протоколы на юрлицо и гендиректора составляются параллельно.

*Включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

9 февраля, 21:29 Надежда музейного мыса

9 февраля, 18:58 Петербуржцев приглашают сдать кровь в честь Дня святого Валентина

9 февраля, 18:48 Смольный выселяет ресторан с улицы Зодчего Росси

9 февраля, 18:33 РКН запустил приложение для жалоб на запрещенный контент в интернете

9 февраля, 17:16 Госдума одобрила введение штрафов за нарушение закона о "суверенном рунете"

9 февраля, 13:43 Znak: Реготделения ЕР получили методички о том, как правильно хвалить Путина в соцсетях

9 февраля, 13:41 Вандалы разрисовали сфинксов на Египетском мосту черными "слезами"

9 февраля, 11:50 "Интерфакс": В Кингисеппе задержали студента, кинувшего бутылку с зажигательной смесью в здание администрации

9 февраля, 11:41 Депутатов Госсовета Коми обяжут не выкрикивать с места и следить за словами

9 февраля, 10:27 Родственники убитых в ЦАР журналистов раскритиковали Пригожина за идею возвести им памятник


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:50 Суд приговорил экс-замглавы петербургского ФСИН Мойсеенко к 11 годам колонии за взятку

15:12 Суд заочно арестовал Леонида Волкова на два месяца

14:59 Возле особняка Бремме на Васильевском острове появятся гостиница и жилой дом

14:44 ЗакС утвердил ограничения на выступления оппозиции в год выборов

14:36 В Москве арестовали еще одного подозреваемого в нападении на силовика на акции за Навального

14:17 Макаров возглавил январский медиарейтинг глав Заксобраний РФ

13:51 Стационары Петербурга начнут возвращаться к плановому приему пациентов в течение февраля

13:50 "Достаточно крови": Более 400 музыкантов подписали открытое письмо против репрессий

13:32 Песков: Повышение штрафов за неповиновение силовикам не коснется законопослушных граждан

13:20 Четырбок об отказе ЕР обсуждать вопрос о пенсиях ветеранов: Мы не хотели быть нечестными

13:19 Вместо "COVID-такси" петербуржцев будут доставлять до сеансов КТ на санитарных машинах

12:58 Политолог Рогов: Январские протесты вернули Путина в положение до "обнуления"

12:55 Макаров не стал отвечать на вопрос об отказе единороссов обсуждать пенсии ветеранов

12:53 Штраф слабослышащему мужчине за "лозунги" на акции 31 января обжаловали в Горсуде

12:32 Дочь Ирины Славиной объявила о закрытии Koza.Press

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru