18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:20

Тестирование онлайн-голосования в регионах, скорее всего, пройдет в мае

фото ЗакС политика Тестирование онлайн-голосования в регионах, скорее всего, пройдет в мае

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова посвятила свое новое выступление теме электронного голосования на выборах в Государственную думу, которое, как заявлялось ранее, пройдет в шести субъектах федерации. Точный список регионов утвердят только после тестирования этой технологии, которое, вероятнее всего, состоится в мае. Пока же Памфилова призывает чиновников из разных регионов присылать свои заявки на участие.

"Требования к региону, критерии в расширенном виде мы еще вышлем, но скажу ещё примерно: это количество жителей, имеющих на портале Госуслуг учётные записи, сопоставленных данными ГАС "Выборы", количество жителей в регионах, которым технически будет одобрено заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, количество интернет-пользователей среди избирателей субъекта", - цитирует главу ЦИК РИА "Новости".

По словам чиновницы, важным аргументом в пользу того или иного региона станет способность местной Общественной палаты организовать наблюдение за выборами.

Ранее Памфилова высоко оценила вероятность проведение сентябрьских выборов в три дня.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

9 февраля, 14:10 Оштрафованного за митинги саратовского коммуниста Бондаренко хотят лишить мандата депутата

9 февраля, 12:59 Кремль опровергает информацию Reuters о выделении 500 млрд рублей на соцвыплаты перед выборами

9 февраля, 12:25 Верховный суд ликвидировал партию "Оплот России"

7 февраля, 17:16 В случае своего выдвижения в Госдуму Ройзман не пойдет от "Яблока"

4 февраля, 16:54 Левые силы провели политическую акцию в центре Москвы, избежав задержаний

4 февраля, 9:59 РБК: Муж телеведущей Скабеевой собрался пойти на выборы в Госдуму от "Единой России"

3 февраля, 11:30 Памфилова высоко оценивает вероятность проведения думских выборов в три дня

1 февраля, 18:45 Партия Миронова нацелилась на законодательную борьбу с коррупцией

1 февраля, 12:34 Турчак будет курировать избирательную кампанию единороссов в Петербурге

28 января, 17:59 "Агрессия и мудрость": Эсеры, "прилепинцы" и "Патриоты России" подписали общий манифест


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:50 Суд приговорил экс-замглавы петербургского ФСИН Мойсеенко к 11 годам колонии за взятку

15:12 Суд заочно арестовал Леонида Волкова на два месяца

14:59 Возле особняка Бремме на Васильевском острове появятся гостиница и жилой дом

14:44 ЗакС утвердил ограничения на выступления оппозиции в год выборов

14:36 В Москве арестовали еще одного подозреваемого в нападении на силовика на акции за Навального

14:17 Макаров возглавил январский медиарейтинг глав Заксобраний РФ

13:51 Стационары Петербурга начнут возвращаться к плановому приему пациентов в течение февраля

13:50 "Достаточно крови": Более 400 музыкантов подписали открытое письмо против репрессий

13:32 Песков: Повышение штрафов за неповиновение силовикам не коснется законопослушных граждан

13:20 Четырбок об отказе ЕР обсуждать вопрос о пенсиях ветеранов: Мы не хотели быть нечестными

13:19 Вместо "COVID-такси" петербуржцев будут доставлять до сеансов КТ на санитарных машинах

12:58 Политолог Рогов: Январские протесты вернули Путина в положение до "обнуления"

12:55 Макаров не стал отвечать на вопрос об отказе единороссов обсуждать пенсии ветеранов

12:53 Штраф слабослышащему мужчине за "лозунги" на акции 31 января обжаловали в Горсуде

12:32 Дочь Ирины Славиной объявила о закрытии Koza.Press

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru