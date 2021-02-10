Дочь Ирины Славиной объявила о закрытии Koza.Press

Маргарита Мурахтаева, дочь главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, объявила в Facebook о намерении закрыть издание.

"Дорогие друзья! Я, как дочь Ирины Славиной, приняла решение. Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить "Козу" на радугу. К своей хозяйке. К моей маме", - написала Мурахтаева.

Она поблагодарила всех, кто поддерживал Koza.Press в последние месяцы, и отметила, что для нее это был "был очень важный опыт", который позволил "увидеть новые горизонты и понять, что всё только начинается".

Славина покончила с собой 2 октября перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого силовики пришли к ней в квартиру с обыском по уголовному делу о работе с "нежелательной организацией", возбужденному в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича. Журналистка нередко сталкивалась с давлением: за последнее время ее штрафовали по делу о недостоверной новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова.

В начале февраля СК в третий раз отказался завести дело о доведении Славиной до самоубийства, сославшись на экспертов, которые назвали смерть журналистки "суицидом протеста".