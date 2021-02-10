Штраф слабослышащему мужчине за "лозунги" на акции 31 января обжаловали в Горсуде

Защита слабослышащего Евгения Агафонова обжаловала в горсуде Петербурга его штраф после митинга 31 января, сообщает "Апология протеста".

Адвокат Сергей Локтев в жалобе напомнил, что Агафонов – инвалид III группы бессрочно по слуху и 31 января направлялся в магазин "Мир искусств", не зная об акции протеста. Он не слышал призывов полицейских о прекращении акции, показывал правоохранителям, что не слышит, но его все равно задержали, а в предоставлении переводчика отказали.

Поскольку переводчика не было, Агафонов не мог "самостоятельно и полноценно пользоваться своими правами", указал адвокат. В протоколах текстов статей также нет, поэтому Агафонову, "очевидно, не разъяснялись права и обязанности задержанного лица", отметил Локтев. К тому же, обратил внимание адвокат, Красносельский суд Петербурга вынес решение о штрафе 5 февраля, хотя в заверенной судом копии постановления стоит дата 1 февраля.

Напомним, суд оштрафовал Агафонова, слабослышащего инвалида III группы, на пять тысяч рублей по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил акции, повлекшее помехи движению транспорта). В протоколе было прописано, якобы он скандировал лозунги на акции протеста 31 января, хотя у Агафонова проблемы со слухом и речью. Несмотря на инвалидность, его продержали в полиции 9 часов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя этот случай, советовал оспорить это решение суда.