Политолог Рогов: Январские протесты вернули Путина в положение до "обнуления"

Цепочка общественных событий, связанная с возвращением Алексея Навального в Россию и уместившаяся на отрезке одного календарного месяца, отразилась на политическом весе президента Владимира Путина, считает политолог Кирилл Рогов. В логике Кремля, рассуждает он, прошлогодние поправки в Конституцию и обнуление президентских сроков должны были перевести Путина в статус среднеазиатских диктаторов, чья власть не оспаривается на улицах. Однако ситуация стала развиваться не по плану, и выражение "хромая утка", которое коллеги Рогова часто вспоминали на последнем сроке Путина до их полного обнуления, снова, по его мнению, актуализируется.

"Обнуление должно было перевести его в статус Назарбаева, но протесты вернули скорее в положение Лукашенко. И вопрос о том, как сможет Владимир Путин — если все будет хорошо до этого — пройти 2024 год при такой динамике выглядит сегодня не более, а менее ясным, чем он выглядел за год до того, в январе 2020", - написал он в Facebook.

Эксперт отмечает, что подавить протесты технологически несложно (полностью лояльная "вертикаль" чиновников и депутатов и десятки тысяч силовиков), но ощущение легитимности власти при неблагоприятном для нее развитии событий будет сложно восстановить в глазах общества.

"Факт в том, что, во-первых, ближайшие годы придется провести в отчаянной борьбе с крамолой, а также ее призраками и тенями. Отбиваясь параллельно от санкций и обвинений Запада. А, во-вторых, протесты показали Кремлю и элитам, что динамика в целом неблагоприятная и мало предсказуемая", - заключил автор.

Напомним, что переживший отравление в прошлом году Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву после реабилитации в Германии, сразу же был задержан и арестован, что спровоцировало несанкционированные акции протеста в его поддержку по всей стране. В течение этого времени ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и, кроме того, преследуют по другому уголовному делу - о клевете на ветерана.