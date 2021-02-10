18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:58

Политолог Рогов: Январские протесты вернули Путина в положение до "обнуления"

фото ЗакС политика Политолог Рогов: Январские протесты вернули Путина в положение до "обнуления"

Цепочка общественных событий, связанная с возвращением Алексея Навального в Россию и уместившаяся на отрезке одного календарного месяца, отразилась на политическом весе президента Владимира Путина, считает политолог Кирилл Рогов. В логике Кремля, рассуждает он, прошлогодние поправки в Конституцию и обнуление президентских сроков должны были перевести Путина в статус среднеазиатских диктаторов, чья власть не оспаривается на улицах. Однако ситуация стала развиваться не по плану, и выражение "хромая утка", которое коллеги Рогова часто вспоминали на последнем сроке Путина до их полного обнуления, снова, по его мнению, актуализируется.

"Обнуление должно было перевести его в статус Назарбаева, но протесты вернули скорее в положение Лукашенко. И вопрос о том, как сможет Владимир Путин — если все будет хорошо до этого — пройти 2024 год при такой динамике выглядит сегодня не более, а менее ясным, чем он выглядел за год до того, в январе 2020", - написал он в Facebook.

Эксперт отмечает, что подавить протесты технологически несложно (полностью лояльная "вертикаль" чиновников и депутатов и десятки тысяч силовиков), но ощущение легитимности власти при неблагоприятном для нее развитии событий будет сложно восстановить в глазах общества.

"Факт в том, что, во-первых, ближайшие годы придется провести в отчаянной борьбе с крамолой, а также ее призраками и тенями. Отбиваясь параллельно от санкций и обвинений Запада. А, во-вторых, протесты показали Кремлю и элитам, что динамика в целом неблагоприятная и мало предсказуемая", - заключил автор.

Напомним, что переживший отравление в прошлом году Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву после реабилитации в Германии, сразу же был задержан и арестован, что спровоцировало несанкционированные акции протеста в его поддержку по всей стране. В течение этого времени ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и, кроме того, преследуют по другому уголовному делу - о клевете на ветерана.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

15:12 Суд заочно арестовал Леонида Волкова на два месяца

13:50 "Достаточно крови": Более 400 музыкантов подписали открытое письмо против репрессий

13:32 Песков: Повышение штрафов за неповиновение силовикам не коснется законопослушных граждан

12:53 Штраф слабослышащему мужчине за "лозунги" на акции 31 января обжаловали в Горсуде

10:23 Леонида Волкова объявили в международный розыск

9 февраля, 22:24 "Обсолютная не правда": Как единороссы ругают Навального и защищают Путина в соцсетях

9 февраля, 20:55 Депутат МО "Народный" Горохов оштрафован за участие в акции протеста 31 января

9 февраля, 20:28 "Яблоко" призвало прокурора Петербурга опротестовать штраф слабослышащему мужчине за "лозунги"

9 февраля, 18:23 Митянина: В отношении задержанных на январских протестах подростков составлено более 30 дел

9 февраля, 17:44 Мундеп МО "Смольнинское" спросила Беглова о введении Дня сотрудника ФСИН за счет бюджета Петербурга


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:50 Суд приговорил экс-замглавы петербургского ФСИН Мойсеенко к 11 годам колонии за взятку

15:12 Суд заочно арестовал Леонида Волкова на два месяца

14:59 Возле особняка Бремме на Васильевском острове появятся гостиница и жилой дом

14:44 ЗакС утвердил ограничения на выступления оппозиции в год выборов

14:36 В Москве арестовали еще одного подозреваемого в нападении на силовика на акции за Навального

14:17 Макаров возглавил январский медиарейтинг глав Заксобраний РФ

13:51 Стационары Петербурга начнут возвращаться к плановому приему пациентов в течение февраля

13:50 "Достаточно крови": Более 400 музыкантов подписали открытое письмо против репрессий

13:32 Песков: Повышение штрафов за неповиновение силовикам не коснется законопослушных граждан

13:20 Четырбок об отказе ЕР обсуждать вопрос о пенсиях ветеранов: Мы не хотели быть нечестными

13:19 Вместо "COVID-такси" петербуржцев будут доставлять до сеансов КТ на санитарных машинах

12:58 Политолог Рогов: Январские протесты вернули Путина в положение до "обнуления"

12:55 Макаров не стал отвечать на вопрос об отказе единороссов обсуждать пенсии ветеранов

12:53 Штраф слабослышащему мужчине за "лозунги" на акции 31 января обжаловали в Горсуде

12:32 Дочь Ирины Славиной объявила о закрытии Koza.Press

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru