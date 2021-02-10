Вместо "COVID-такси" петербуржцев будут доставлять до сеансов КТ на санитарных машинах

Петербургское правительство поменяло вид социального транспорта, который доставляет горожан с симптомами коронавируса или подозрением на них до сеансов компьютерной томографии, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению. Вместо обычного такси, услуги которого оплачивались за счет бюджета, на линию вышли 45 специально закупленных для этих целей Смольным санитарных автомобилей марки "Лада Ларгус", у которых внутри имеется перегородка между водителем и пассажиром. Машины чиновники поделили между районами.

"Лечащий врач, давший направление на КТ, и врач КТ-центра может вызывать санитарную машину, позвонив в диспетчерскую службу отделения скорой медицинской помощи при поликлинике", - говорится в сообщении.

По официальной статистике, в течение новогодних праздников услугой воспользовалось почти 5 тысяч петербуржцев.