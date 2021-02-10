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13:20

Четырбок об отказе ЕР обсуждать вопрос о пенсиях ветеранов: Мы не хотели быть нечестными

фото ЗакС политика Четырбок об отказе ЕР обсуждать вопрос о пенсиях ветеранов: Мы не хотели быть нечестными

Депутат Заксобрания Петербурга от "Единой России" Денис Четырбок объяснил журналистам, почему его однопартийцы не захотели включать в повестку инициативу Максима Резника о повышении пенсий участникам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей.

- Мы не можем рассматривать неподготовленные законодательные инициативы. На мой взгляд, это безответственно, - заявил Четырбок.

Он отметил, что популистские обещания стали нормой для отдельных политиков в предвыборный период.

- Все-таки большинство депутатов Законодательного собрания понимают меру своей ответственности. Обещать людям те выплаты, которое государство не сможет реализовать, на мой взгляд, это нечестно. Мы сегодня не хотели быть нечестными, - добавил единоросс.

Напомним, под инициативой Резника также подписались представители фракций КПРФ и "Яблоко". Авторы пытались внести проект постановления с голоса, но его обсуждение блокировали единороссы.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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