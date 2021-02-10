"Достаточно крови": Более 400 музыкантов подписали открытое письмо против репрессий

Свыше 400 русскоязычных музыкантов, преимущественно академических, оставили свою подпись под открытым письмом, в котором выражается протест против преследований граждан по политическим мотивам и нежелания власти вести диалог с так называемой несистемной оппозицией. В документе, текст которого опубликован в Facebook скрипача Миши Нодельмана, отдельно говорится о необходимости немедленно освободить Алексея Навального.

"Жестокие избиения мирных безоружных людей, пыточные условия содержания, а в некоторых случаях и непосредственные пытки задержанных и абсолютная неподконтрольность обществу силового аппарата - вот та чудовищная реальность, в которой оказалась Россия теперь уже в 21 веке. Холодная Гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит, если уже не перешла к своей горячей стадии. Остановите террор!", - гласит текст письма.

По оценке его авторов, главные усилия правоохранительной системы в России направлены на то, чтобы расправляться с инакомыслием в разных его проявлениях. Среди подписавшихся под обращением, в частности, фигурируют Полина Осетинская и Алексей ("профессор") Лебединский.