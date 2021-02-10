Возле особняка Бремме на Васильевском острове появятся гостиница и жилой дом

Участок на 12 линии Васильевского острова, занятый, в частности, зданием деревянного особняка Бремме (дом 41), в этом году поменяет свой облик, о чем пишет строительное издание "Канонер". В феврале компания, входящая в группу AAG, получила разрешение на строительство около дома 39 жилого дома и гостиницы.

Как объявлялось еще три года назад, особняк Бремме с двухсотлетней историей, по всей видимости, снесут и воссоздадут с сохранением некоторых элементов под контролем чиновников из КГИОП. Использоваться новое здание будет, по словам владельца участка Александра Завьялова, либо как школа искусств, либо как офис домоуправления. На сегодняшний день деревянная постройка пребывает в неудовлетворительном состоянии.