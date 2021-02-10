Суд заочно арестовал Леонида Волкова на два месяца

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать главу сети региональных штабов Навального Леонида Волкова, передает РБК.

Срок ареста будет отсчитываться с момента возвращения Волкова в Россию. Он будет арестован минимум на два месяца. Пока Волков уже долгое время проживает за границей.

В конце января СК заочно предъявил Волкову обвинение в нарушении ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия) из-за призывов к несогласованным акциям протеста. По версии следствия, призывы к подросткам он разместил на YouTube 21 января.

5 февраля силовики пришли с обысками к матери Волкова в Екатеринбурге. Сам Волков, по словам его матери, не живет там уже более 20 лет. При этом в постановлении об обыске было указано, что дело связано с нарушением ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).