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15:12

Суд заочно арестовал Леонида Волкова на два месяца

фото ЗакС политика Суд заочно арестовал Леонида Волкова на два месяца

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать главу сети региональных штабов Навального Леонида Волкова, передает РБК.

Срок ареста будет отсчитываться с момента возвращения Волкова в Россию. Он будет арестован минимум на два месяца. Пока Волков уже долгое время проживает за границей.

В конце января СК заочно предъявил Волкову обвинение в нарушении ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия) из-за призывов к несогласованным акциям протеста. По версии следствия, призывы к подросткам он разместил на YouTube 21 января.

5 февраля силовики пришли с обысками к матери Волкова в Екатеринбурге. Сам Волков, по словам его матери, не живет там уже более 20 лет. При этом в постановлении об обыске было указано, что дело связано с нарушением ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

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