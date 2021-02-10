Суд приговорил экс-замглавы петербургского ФСИН Мойсеенко к 11 годам колонии за взятку

Колпинский суд Петербурга приговорил бывшего замначальника управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко еще к 11 годам колонии, признав его виновным в получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд счел доказанным, что Мойсеенко получил в общей сложности 710,7 млн рублей от бизнесменов. Взамен он обеспечивал "благоприятные условия работы" АО "ГСК" и ООО "Петроинвест" при строительстве СИЗО "Кресты-2" в Колпино. Мойсеенко не признал вину и отказался от дачи показаний.

В августе Ленинградский облсуд приговорил Мойсеенко к 15 годам колонии по делу об убийстве сотрудника ФСИН. По совокупности этих дел в колонии строгого режима Мойсеенко проведет 18 лет, он лишен звания полковника внутренней службы.