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17:27

Лучшим петербургским дружинникам дадут по 24 тысячи рублей

фото ЗакС политика Лучшим петербургским дружинникам дадут по 24 тысячи рублей

Петербургская администрация наградит 50 лучших народных дружинников, имена которых уже определелила специально собранная комиссия, за их работу в 2020 году, сообщает пресс-служба Смольного. Каждому из них достанется выплата в размере 24 тысяч рублей. Подчеркивается, что для включения в список следовало регулярно дежурить и всячески демонстрировать свою активность. Работу дружинников, которых насчитывается более трех тысяч человек, в ушедшем году несколько нарушила пандемия коронавируса, но дежурства все равно продолжались.

"Мы будем и дальше развивать систему поддержки добровольчества в правоохранительной сфере", - пообещала глава комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

Ее коллегам помогли выбрать лучших сотрудники комитета по молодежной политике, комитета по территориальному развитию и полицейские. Сильнее всех отличились дружинники, патрулировавшие улицы Невского, Приморского, Колпинского, Красносельского, Василеостровского, Курортного, Петроградского, Адмиралтейского, Фрунзенского и Красногвардейского районов.

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