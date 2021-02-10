Лучшим петербургским дружинникам дадут по 24 тысячи рублей

Петербургская администрация наградит 50 лучших народных дружинников, имена которых уже определелила специально собранная комиссия, за их работу в 2020 году, сообщает пресс-служба Смольного. Каждому из них достанется выплата в размере 24 тысяч рублей. Подчеркивается, что для включения в список следовало регулярно дежурить и всячески демонстрировать свою активность. Работу дружинников, которых насчитывается более трех тысяч человек, в ушедшем году несколько нарушила пандемия коронавируса, но дежурства все равно продолжались.

"Мы будем и дальше развивать систему поддержки добровольчества в правоохранительной сфере", - пообещала глава комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

Ее коллегам помогли выбрать лучших сотрудники комитета по молодежной политике, комитета по территориальному развитию и полицейские. Сильнее всех отличились дружинники, патрулировавшие улицы Невского, Приморского, Колпинского, Красносельского, Василеостровского, Курортного, Петроградского, Адмиралтейского, Фрунзенского и Красногвардейского районов.