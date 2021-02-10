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17:44

ГУ МВД по Петербургу отказалось объяснять задержание журналиста Френкеля из-за "персональных данных"

фото ЗакС политика ГУ МВД по Петербургу отказалось объяснять задержание журналиста Френкеля из-за "персональных данных"

Главное управления Министерства внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области 10 февраля сообщило изданию ЗАКС.Ру, что не имеет "правовых оснований" для предоставления СМИ информации о задержании 16 и 17 января 2021 года нескольких активистов и журналистов, намеревавшихся в те дни отправиться в Москву. 

Редакция ЗАКС.Ру интересовалась у МВД, по каким основаниям главе регионального Штаба Алексея Навальго Ирине Фатьяновой и активисту Илье Гантваргу сотрудники полиции не дали сесть на поезд Петербург-Москва 16 января, а также почему в аэропорту "Пулково" были задержаны и доставлены в отделы полиции журналист "Медиазоны" Давид Френкель, редактор Telegram-канала "Агит Россия" Павел Иванкин и активисты Алексей Барич и Александр Край. Все перечисленные граждане планировали отправиться в столицу, куда 17 января должен был прилететь из Германии политик Алексей Навальный. 

В ответе ГУ МВД за подписью начальника управления информации и общественных связей Вячеслава Степченко говорится, что сведения об обстоятельствах задержания и доставления лиц в отделы полиции относятся к категории персональных данных и не могут быть предоставлены третьим лицам.

"Поскольку действующее законодательство не предусматривает право органа внутренних дел, как оператора персональных данных, раскрывать обстоятельства задержания и доставления конкретных граждан третьим лицам, правовые основания для предоставления интересующих Вас сведения в ГУ МВД России отсутствуют", - сообщается в письме от ГУ МВД.   

Ранее аналогичный ответ на свой запрос о причинах задержания журналиста Френкеля получила от ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти "Новая газета", сообщает издание "Лениздат.Ру". 

Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии от последствий отравления 17 января. Более тысячи сторонников политика приехали встречать его в аэропорт "Внуково". Было задержано не менее 58 человек, по данным "ОВД-Инфо". В Петербурге накануне и в день прилета Навального проводились превентивные задержания. Сам Алексей Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево", куда перенаправили его рейс. Позже столичный суд принял решение о замене условного срока политика по делу "Ив Роше" на реальные 2 года и 8 месяцев заключения в колонии. 

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