Миронов готов бороться с принуждением людей к вакцинации от COVID-19

Лидер обновленных справедливороссов Сергей Миронов отреагировал на участившиеся публикации, в которых говорится о принуждении россиян к вакцинации от коронавируса, и выразил свое возмущение этими фактами. По его убеждению, недопустимо превращать право граждан на охрану своего здоровья в обязанность.

"Если следовать логике тех, кто вынуждает людей делать прививку, завтра нас ждет обязательный прием лекарств и принудительные операции?", - задался он риторическим вопросом на собственном сайте.

Политик обратился к прокуратуре с настоятельной рекомендацией открыть горячую линию, на которую соотечественники могли бы сообщать о случаях подобного давления.

"Если такие случаи начнут происходит регулярно, то наша фракция в Государственной Думе будет выступать за введение административной ответственности за такую "обязаловку"", - пообещал Миронов.

По мнению думского депутата, в цивилизованном государстве люди сами потянутся к средству от болезни, если оно проявит свою эффективность.