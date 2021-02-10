Московский горком КПРФ намерен провести акцию 23 февраля вопреки запрету мэрии

Отказ столичной мэрии в согласовании протестной акции 23 февраля не остановит московский горком КПРФ. Как сказал глава столичного отделения партии Валерий Рашкин "Открытым медиа", планы на демонстрацию в центре города сохраняются.

"Будем проводить. Никаких переносов не планируем", - приводятся его слова.

Схожей позиции придерживается и представитель КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.

"Мы найдем решение", - пообещал депутат.

Чиновники запретили проводить демонстрацию 10 февраля, в очередной раз объяснив свое решение неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Отклонили также заявку на акцию 23 февраля либертарианцам, после чего они отказались от идеи публичного мероприятия.

Примечательно, что, судя по выступлениям в СМИ, внутри КПРФ наблюдается раскол по отношению к несанкционированным митингам, проводимым сторонниками Алексея Навального. В отличие от лидера коммунистов Геннадия Зюганова, склонного видеть за "навальнистами" неких западных "кукловодов", Рашкин выражает протестующим сочувствие.

В Петербурге коммунисты тоже планируют выступить в день советской армии и каким-либо образом обойти возможный запрет Смольного.