За год в Петербурге количество автомобильных угонов снизилось почти вдвое

На встрече петербургского губернатора Александра Беглова и начальника полицейского главка Романа Плугина стороны обратили внимание на то, что в 2020 году ГУВД продемонстрировало эффективную работу. Угонов автомобилей стало меньше на 42%, квартирных краж - на 30%, уличной преступности в целом - на 10%, передает пресс-служба Смольного.

"Вы оказали большую помощь в контроле за соблюдением ограничительных мер", - подчеркнул Беглов, вручив лучшим полицейским губернаторские благодарности.

По официальной статистике, правоохранители пресекли более 16 тысяч нарушений режима противоэпидемических ограничений.

На организационно-технические нужды главка в нынешнем году город портратит 700 млн рублей.

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