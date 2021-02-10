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19:10

Вице-губернатор Бельский не видит ничего страшного во включении фонариков во дворе

фото ЗакС политика Вице-губернатор Бельский не видит ничего страшного во включении фонариков во дворе

Вице-губернатор Петербурга по внутренней политике Александр Бельский не видит ничего страшного в том, что 14 февраля люди могут выйти во дворы и включить фонарики на телефонах. Об этом он заявил в разговоре с ЗАКС.Ру 10 февраля. 

Бельский напомнил, что в городе все еще действуют антикоронавирусные ограничения в рамках постановления правительства №121. Если петербуржцы не будут их нарушать, то никак проблем возникнуть не должно, считает вице-губернатор: 

- Люди просто выходят и зажигают фонарики, в чем проблема? Есть определенные ограничения по 121-му постановлению, если люди их не нарушают, какие проблемы? 

С другой стороны, оппозиционер Алексей Навальный старается перетянуть на себя День святого Валентина, добавил Бельский. 

- Другое дело, что Навальный пытается к себе приделать другой праздник. Он же не Валентин. Не понимаю, почему он это планирует делать, - отметил вице-губернатор.

Напомним, Штаб Навального анонсировал новую акцию в день всех влюбленных. Организация предложила людям выйти во дворы своих домов  вечером 14 февраля и на 15 минут включить фонарики на телефонах. Ранее Штаб организовывал протестные акции 23 и 31 января, а также 2 февраля. На них в Петербурге полиция и ОМОН проводили жесткие задержания: некоторые из протестующих получили травмы. Всего в городе было задержано более тысячи человек, а спецприемник не смог вместить в себя всех арестованных людей после акций. Сам Навальный в данный момент находится под арестом в следственном изоляторе. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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